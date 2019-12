CALCIOMERCATO INTER ODRIOZOLA / E' ai titoli di coda l'avventura di Alvaro Odriozola al RealMadrid. Il terzino classe 1995 ha collezionato solo quattro presenze in questa prima parte di stagione e il prossimo anno le cose potrebbero addirittura andare peggio. Come riporta 'Marca', il club spagnolo è intenzionato a riportare a casa Achraf Hakimi. Il calciatore marocchino rientrerà dal prestito al BorussiaDortmund, dove si sta rendendo protagonista con ottime prestazioni. La presenza di Carvajal, che non è certo in discussione, spingono così Odriozola verso la cessione.

Il calciatore potrebbe così tornare ad essere un'occasione per il calcio italiano. A pensarci potrebbe essere nuovamente l'Inter di Antonio Conte. Lazaro ha fin qui deluso le attese. Candreva, invece, si sta rendendo protagonista di una grande stagione ma a giorni compirà 33 anni.

Guardarsi attorno per l'Inter per un ruolo così dispendioso come quello del terzino è dunque un dovere. Odriozola è un profilo che piace e che potrebbe così tornare davvero di moda.

Calciomercato Inter, non solo Odriozola: quanti affari con Real

Inter e Real Madrid potrebbero presto sedersi in un tavolo per discutere di diversi affari. Nei giorni scorsi anche il profilo di JamesRodriguez è stato accostato ai nerazzurri. Il colombiano, che non rientra più nei piani di Zidane, potrebbe lasciare Madrid la prossima estate, così come Modric. Il Pallone d'Oro 2018 è pronto per una nuova avventura e nonostante l'età farebbe certamente comodo ai nerazzurri. Il Real Madrid, invece, potrebbe tornare a bussare alla porta dell'Inter e chiedere Skriniar e Lautaro.

