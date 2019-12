CALCIOMERCATO LO CELSO SERIE A MOURINHO / Solo due minuti con Mourinho in tre partite, tempi duri per GiovaniLoCelso al Tottenham. Il centrocampista argentino anche questa sera, nel big match contro il ManchesterUnited, è stato lasciato in panchina dal tecnico portoghese. Sembra dunque complicarsi sempre di più la permanenza agli Spurs, che a questo punto potrebbe decidere di non riscattarlo dal Real Betis.

L'avventura in Premier League per Lo Celso sembra dunque essere arrivata agli sgoccioli. L'addio di Pochettino non ha di certo aiutato e adesso il calciatore è pronto a guardarsi attorno alla ricerca di una nuova sistemazione.

Dopo la separazione in estate è difficile immaginare un futuro ancora al Betis: l'argentino è pronto così a diventare un'occasione per il calcio italiano.

La Juventus, ad esempio, alle prese con la tegola Khedira potrebbe tornare alla carica per il calciatore, finito nel mirino dei bianconeri nei mesi scorsi.

Calciomercato, non solo Juventus per lo Celso

In Italia Lo Celso piace anche al Napoli, che a breve potrebbe trovarsi a fare i conti con unsvera rivoluzione a centrocampo. Fabian Ruiz, ad esempio, resta nel mirino del Real Madrid, anche se il rinnovo è sempre più vicino. Un suo addio a cifre importanti, però, porterebbe gli azzurri a cercare un nuovo centrocampista e Lo Celso sarebbe certamente un profilo da tenere in considerazione.

Come raccontato, poi, anche Milan e Inter potrebbero interessarsi al calciatore. Stasera José Mourinho ha confermato che al Tottenham per Lo Celso non sembra esserci spazio: l'Italia è può davvero essere la sua prossime meta