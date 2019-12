CALCIOMERCATO MILAN BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic in Serie A. E' questa la notizia delle ultime ore, data dallo stesso calciatore in un'intervista a 'GQ'. Intervista che ha scatenato i tifosi del Milan: per molti le sue parole, infatti, sembrerebbero lasciare intendere che ci siano proprio i rossoneri nel futuro dello svedese. In giornata sono arrivate ulteriori conferme ma con Ibra nulla è mai scontato.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, colpo Ibrahimovic: spunta la nuova conferma

Non c'è solo il Milan sulle tracce di Zlatan Ibrahimovic. Anche il Bologna è uscito allo scoperto, confermando l'interesse per l'attaccante svedese. Il Direttore Sportivo dei rossoblu, Riccardo Bigon, non si è tirato indietro, confermando la voglia di provarci: "Abbiamo iniziato quest'anno come attaccanti centrali con Palacio, Santander e Destro, i calciatori li abbiamo e siamo soddisfatti e contenti di loro - ammette il dirigente ai microfoni di 'Rai Sport' - La questione Ibrahimovic è stata spiegata diverse volte. C'è stato un contatto tra Mihajlovic e Ibra per l'amicizia che li lega e per le eventualità future legate alle decisioni del giocatore.

Abbiamo dato la disponibilità a parlare nel momento in cui dovesse fare delle scelte, è chiaro poi che la scelta è solo sua e sarà lui a decidere cosa fare in chiusura della sua grandissima carriera".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, non solo Ibrahimovic: quante cessioni

Calciomercato, giorni caldi per Ibra

Per restare aggiornati con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Saranno giorni caldi per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante dovrebbe sciogliere le riserve nelle prossime ore. L'arrivo in Italia dell'agente Mino Raiola - atteso a Milano nei prossimi giorni - potrebbe sbloccare definitivamente l'affare. Oltre a Milan e Bologna, a sperare è anche il Napoli ma non sono escluse sorprese. Con Ibra, d'altronde, tutto è possibile.

POTREBBE INTERESSARTI

Calciomercato Milan, attesa per Ibrahimovic: spunta la data

Calciomercato Napoli, il retroscena: offerta a Ibrahimovic. Le ULTIME di CM.IT

Calciomercato Juventus, Bernardeschi via: maxi operazione in Serie A