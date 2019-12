ROMA VERETOUT INTER FONSECA / Antivigilia di Inter-Romain casa giallorossa. Venerdì sera, alle ore 20.45, la squadra di Fonseca sarà di scena a 'San Siro' contro la capolista del campionato. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', JordanVeretout ha presentato il big match: "Se questa gara arriva nel momento migliore per entrambe le squadre? Si, penso di sì. L'Inter è prima, noi quarti. Abbiamo vinto le ultime tre gare di campionato e adesso andremo a Milano con l'obiettivo di fare una grande prestazione. L'Inter è una grande squadra, come testimonia il primo posto in classifica. Hanno tanta fisicità e giocatori forti come Lautaro e Lukaku. Dobbiamo fare una grande prestazione per ottenere un risultato positivo. Un pronostico? Spero in una bella partita.

Con un risultato positivo per noi".

Il francese ha poi esaltato Paulo Fonseca: "Mi piace molto il suo gioco, fatto di tanto possesso. Così come il modo in cui gestisce la squadra. Un difetto? No, è davvero un grande allenatore. Aiuta la squadra a crescere e ora spero che venerdì faremo una grande prestazione. Continuando così possiamo fare qualcosa di grande".

