CHRISTIAN VIERI PAROLE/ Intervenuto ai microfoni di Dazn, Christian Vieri, ex giocatore, attualmente opinionista sportivo e personaggio molto attivo sui social network, è tornato ai microfoni di 'Dazn' sulla sua carriera da calciatore svelandone il momento più triste: "Non c'era un match in particolare che sentivo più degli altri, ero sempre pronto a dare battaglia. Credo che però il colpo peggiore sia stato il 5 maggio con la maglia dell'Inter, quello scudetto perso all'ultima giornata.

Anche questo però è il bello di fare questo lavoro, si può sia vincere che perdere, ma non c'è mai motivo di gettare la spugna".

Vieri ha anche parlato dei suoi allenatori: "Tutti gli allenatori ti danno una grossa mano e, col passare degli anni, si diventa anche amici, in ogni caso un po' bisogna crescere da soli. Non ho mai pensato al ritiro come una scappatoia da una situazione complicata, se fosse per me ripartirei subito".