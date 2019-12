SERIE A INTER JUVENTUS/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Stefano Cecchi, noto giornalista e scrittore, ha parlato del campionato di Serie A e delle favorite per la vittoria finale dopo 14 giornate con l'Inter ad un punto di vantaggio sulla Juventus di Maurizio Sarri: "Per me i nerazzurri vinceranno lo scudetto perché hanno davvero molta fame".

Stefano Cecchi ha poi aggiunto: "Solitamente le squadre che sono sotto la guida tecnica di Antonio Conte tengono un anno, e poi la Juventus ha la pancia piena".

