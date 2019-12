CALCIOMERCATO INTER ZANETTI / Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato anche di mercato a margine della Dinner Charity Gala della Fondazione Pupi, aprendo la porta ad acquisti per la squadra di Conte: "Dispiace ovviamente per i ragazzi che sono infortunati, non è bello che siano tutti dello stesso reparto. Sul mercato abbiamo le idee chiare: se ci sarà l'opportunità interverremo con giocatori utili per il salto di qualità. De Paul? Conosce bene il calcio italiano, nel quale si è messo in mostra negli ultimi anni.

Manca però ancora molto al mercato: per rispetto dei nostri calciatori preferisco non dire altro".

Inter, Zanetti lancia la sfida alla Juventus

Tra i protagonisti del primato dell'Inter, c'è Lautaro Martinez sul quale Zanetti dice: "Non sono sorpreso, eravamo convinti che avrebbe dimostrato il suo valore. Lavora con umiltà ed è un patrimonio importante del club: è un investimento anche per il futuo. Siamo contenti e lo vedo felice con la maglia dell'Inter".

Infine, sul campionato: "E' un momento positivo, siamo primi ma manca ancora tanto. Conte e i ragazzi stanno facendo bene e già da venerdì ci attende un nuovo test importante. Eravamo convinti di iniziare un percorso importante con un tecnico di livello: trasmette tanto alla squadra ed eravamo consapevoli che avremmo potuto competere come stiamo facendo".

