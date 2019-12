CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN ERIKSEN ALLAN / Tre mesi per il ritorno in campo di Sami Khedira: il comunicato arrivato dopo l'intervento chirurgico di oggi è impietoso per la Juventus. Maurizio Sarri dovrà fare a meno del centrocampista tedesco almeno fino a marzo, perdendo una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico di Figline considerando che insieme a Pjanic e Matuidi è stato finora tra i tre centrocampisti più utilizzati in stagione. A questo punto, considerata anche l'imminente apertura del mercato di gennaio, si aprono gli interrogativi sulle strategie di Paratici per far sì che la rosa bianconera non risenta della lunga assenza.

Juventus, infortunio Khedira: Emre Can tolto dal mercato

La soluzione più facile è quella interna, senza la necessità di andare ad intaccare il budget: fino all'infortunio di Khedira, Emre Can era dato come sicuro partente, con qualche possibilità anche in Italia oltre che in Spagna e Premier League.

La Juventus potrebbe però decidere di tornare a puntare su di lui visto il forfait del connazionale e toglierlo quindi dal mercato: la soluzione più probabile, visto che con l'ex Liverpool numericamente a centrocampista la rosa sarebbe completa e Sarri potrebbe anche adattarecome interno di destra.

Calciomercato Juventus, da Allan a Rakitic: le alternative a Khedira

Ma Paratici potrebbe anche provare a cogliere le occasioni che si potrebbero presentare sul mercato: attenzione quindi a ciò che accade intorno ad Eriksen, in scadenza con il Tottenham che potrebbe lasciare gli 'Spurs' con sei mesi di anticipo con prezzo rivisto a ribasso. Per il danese non manca la concorrenza, partendo dall'Inter e finendo con Real Madrid e Manchester United. Sempre dalla Premier League potrebbe esserci l'occasione Matic, mentre in Spagna è da tempo nel mirino dei bianconeri Ivan Rakitic, in rotta con il Barcellona. In Italia, invece, non sarebbe da escludere un tentativo con il Napoli per Allan: il brasiliano è esploso con Sarri e il tecnico di Figline sarebbe felice di riabbracciarlo a Torino.

