CALCIOMERCATO INTER ATALANTA PARMA KULUSEVSKI / Diciannove anni e un futuro da predestinato. Dejan Kulusevski, talento di proprietà dell'Atalanta, è il nome nuovo della Serie A, torneo nel quale si è già messo in mostra con tre gol e cinque assist in quattordici presenze totali. Inevitabili gli interessi di calciomercato nei suoi confronti, tra big italiane e straniere. Alle prese con la ricerca di validi elementi con i quali completare la rosa a gennaio, in effetti, anche l'Inter ormai da tempo sta vagliando il suo acquisto, nonostante sia in prestito al Parma fino a fine stagione. Lo stesso calciatore ha parlato delle sue prospettive mostrando ragionamenti da veterano: clicca qui per restare aggiornato.

Inter, Kulusevski svela l'obiettivo futuro

Parlando umilmente sulla sua crescita, il centrocampista offensivo si è espresso in modo chiaro: "Voglio provare a vedere quanto in alto posso arrivare, voglio solo giocare contro di me. Poi, non so, giocare in una grande squadra - le sue parole a 'Dazn' - Non ho mai pensato che voglio diventare il più forte. La testa è quella che mi ha fatto arrivare qui, non è solo allenamento. Quello che ho fatto nella vita mi ha fatto arrivare qui.

Devo migliorare le piccole cose, come mangiare meglio e dormire più presto".

Inter, le ultime sul colpo Kulusevski

Disposta a chiudere anticipatamente il prestito del giocatore al Parma, l'Atalanta avrebbe aperto a una trattativa con l'Inter per Kulusevski. La richiesta per il cartellino è di 40 milioni di euro, cifra esosa ma che non esclude un possibile affare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si attendono quindi importanti novità sull'eventuale colpo in prospettiva di gennaio.

Inter, Kulusevski il preferito dei tifosi

I tifosi dell'Inter hanno scelto Kulusevski. Rispondendo a un sondaggio di Calciomercato.it, il 34% dei votanti ha scelto lui come prossimo acquisto da completare. Il secondo nome preferito è Arturo Vidal del Barcellona (28%), seguito da de Paul dell'Udinese (20%) e Florenzi della Roma (18%).

