INTER ROMA DZEKO ULTIME CALCIOMERCATO.IT/ Preoccupano in casa Roma le condizioni di Edin Dzeko, bomber della Roma. L'esperto giocatore giallorosso è alle prese da diversi giorni con la febbre e la sua presenza nel big match di venerdì sera contro l'Inter è a forte rischio. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, la sindrome influenzale che ha colpito Dzeko non sembra cessare e, ad oggi, non è in grado di giocare. Domani verranno valutate nuovamente le sue condizioni, ma le sensazioni in quel di Trigoria al momento sono negative.

Roma, Dzeko e il corteggiamento estivo dell'Inter

Edin Dzeko, nell'ultima estate di calciomercato, è stato uno dei principali obiettivi della nuova Inter di Beppe Marotta ed Antonio Conte. Il nuovo duo nerazzurro aveva puntato sul bosniaco per il reparto offensivo, ma le alte richieste della Roma e l'abilità del direttore sportivo Petrachi nel far rinnovare il giocatore, hanno fatto sì che Dzeko rimanesse in giallorosso per questa stagione.

