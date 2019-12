MILAN BENNACER MEET&GREET / È tra i protagonisti del buon momento del Milan, Ismael Bennacer questo pomeriggio ha incontrato i tifosi a Casa Milan.

Un bagno di folla per il centrocampista algerino, diventato ormai un titolare della squadra di Pioli.Dopo un normale periodo di ambientamento l’ex, eletto miglior calciatore della Coppa d’Africa, ha scalzato Lucas. Durante il Meet&Greet, organizzato dalla società, foto, autografi e sorrisi per i tanti tifosi, che nonostante un momento non certo facile, hanno deciso di prendere parte all’evento. È stata anche l’occasione per vedere da vicino la maglia dell’Anniversario per i 120 anni che la squadra indosserà domenica 15 dicembre in occasione di