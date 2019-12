CALCIOMERCATO MILAN CESSIONI / Non sarà una rivoluzione vera e propria ma a gennaio il volto del Milan potrebbe essere significativamente diverso da quello mostrato finora in campionato. Zlatan Ibrahimovic è il grande sogno per ridare entusiasmo ad una piazza mortificata dai recenti risultati, ma molto potrebbe succedere anche sul fronte cessioni: plusvalenze cercasi per Maldini e Boban che devono far quadrare i conti e rispettare i paletti del fair play finanziario. Ecco allora che eventuali offerte saranno valutate attentamente, soprattutto quelle dei calciatori che non sono centrali nel progetto di Pioli.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, pretendente di lusso per Piatek: testa a testa con Belotti!

Calciomercato Milan, da Kessie a Calabria: tesoretto cessioni

Una lista che presenta diversi calciatori ma dalla quale potrebbe uscire Kessie: l'ivoriano è tornato titolare contro il Parma e al momento le quotazioni di una sua cessione sono in ribasso.

Nessuna preclusione però, perché davanti all'offerta giusta (25-30 milioni), il sì alla cessione sarebbe tutt'altro che impossibile.

Tutte le news sul Milan: CLICCA QUI!

In uscita anche Borini che ha estimatori in Premier League, mentre Rodriguez potrebbe tornare in Germania vista l'esplosione di Theo Hernandez. Sul piede di partenza anche Calabria chiuso da Conti: il terzino piace al Torino e al Siviglia, un'offerta da 10-15 milioni rappresenterebbe un ottimo tesoretto considerato che si parla di un elemento arrivato dalle giovanili rossonere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, retroscena intervista Ibrahimovic: la telefonata 'rivelatrice'

Calciomercato Milan, blitz di Raiola a Milano: ma Ibrahimovic (per ora) non c'entra

Milan, si riapre la trattativa Elliott-Arnault: tutti i nomi e gli scenari futuri