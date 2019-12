CALCIOMERCATO ATALANTA TAMEZE / Adrien Tameze Aoutsa del Nizza è da tempo un obiettivo dell'Atalanta che a gennaio potrebbe avere ancora impegni europei (Champions o Europa League) e quindi punta a rafforzare il centrocampo.

Il Nizza chiede 10 milioni e spinge per la cessione a titolo definitivo o al massimo per un prestito con obbligo di riscatto. L'non condivide la formula e vorrebbe acquistare Tameze in prestito con diritto di riscatto, la trattativa in questa fase è bloccata su tali visioni differenti.

