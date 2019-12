Inter, dalla Spagna: i tifosi scaricano Vidal

CALCIOMERCATO INTER VIDAL RAKITIC / Sono in programma grandi manovre per l'Inter di Conte a gennaio ma la priorità assoluta è chiaramente il centrocampo visti gli infortuni continui di calciatori come Sensi, Barella e Gagliardini che stanno limitando le scelte. Il tecnico nerazzurro vorrebbe infatti un rinforzo d'esperienza in mezzo al campo per lottare fino in fondo con la Juventus.

Negli ultimi giorni è tornata di moda una vecchia fiamma. Dopo la recente apertura ad un eventuale addio , Arturosembra infatti nuovamente un nome spendibile per il gennaio dell'Inter. L'agente del calciatore dovrebbe inoltre incontrare il Barcellona per un futuro che ora non sembra più così certo.

Calciomercato Inter, i tifosi del Barcellona preferiscono Rakitic a Vidal

Il 'Mundo Deportivo' nella sua edizione online ha parlato delle situazioni di Ivan Rakitic e dello stesso Vidal. Il croato sembra stia tornando in auge e recentemente ha affermato di trovarsi bene a Barcellona, mentre dall'altra parte il cileno reclama minuti e l'Inter sembra propensa ad accontenarlo. Il quotidiano catalano ha lanciato un sondaggio sul proprio sito chiedendo ai tifosi chi tra i due sarebbe meglio cedere a gennaio. Con circa il doppio dei voti i supporters del Barça hanno di fatto scarticato Vidal che a gennaio potrebbe essere messo alla porta.

