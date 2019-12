ATALANTA ZAPATA / Non ci sarà sabato contro il Verona e, salvo clamorose sorprese, neanche mercoledì prossimo nella decisiva sfida Champions contro lo Shakhtar: continua il mistero su Duvan Zapata che continua a restare ai margini della squadra dopo il problema fisico accusato il 12 ottobre nella gara tra Colombia e Cile.

Una lesione all'adduttore destro che doveva essere curata in un mese circa e che invece ha tenuto fuori finora l'attaccante dell'per quasi due mesi: dieci le partite saltate tra campionato e Champions e la lista è destinata ad allungarsi ancora.

LEGGI ANCHE ---> Atalanta, mistero sulle condizioni di Duvan Zapata: vola in Spagna

Atalanta, infortunio Zapata: si allungano i tempi di recupero

Questo perché Zapata torna in Spagna, a Siviglia, per un nuovo ciclo di controlli ed esercizi per riprendersi dal problema fisico che lo affligge ormai da due mesi.

Una serie di controlli che ricalcherà quelli già fatti sempre in Spagna la scorsa settimana: arrivato in Andalusia il 26 novembre, il bomber nerazzurro aveva fatto ritorno in Italia lunedì ma le sue condizioni non sono ancora tali da renderlo utilizzabile da Gasperini. "Non so ancora quando torno, con questo problema ai tendini bisogna andare cauti" erano state le sue parole qualche giorno fa. Ora il nuovo viaggio in Spagna per tornare a lavorare con Carlos Pedrosa, fisioterapista di fiducia di Zapata, per recuperare al 100%: ancora non è chiaro quanto tempo il colombiano resterà ancora ai box.

