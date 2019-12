CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic ha voglia di Serie A. Chiusa la parentesi positiva in MLS, l'esperto attaccante ha già da tempo mandato segnali al calciomercato italiano aprendo a svariate indiscrezioni. Milan, Napoli e Bologna sono le società accostate a lui con maggiore insistenza e presto si attendono novità decisive sulla sua decisione. Tuttavia, nelle ultime ore a far rumore sono le sue nuove dichiarazioni, con le quali ha annunciato il ritorno in Italia senza svelare il nome del club: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic annuncia il ritorno

Con parole sibilline, Ibrahimovic ha parlato del ritorno in Serie A: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia.

Ci vediamo presto in Italia".

Calciomercato Milan, le ultime su Ibrahimovic

Nonostante l'intervista di Ibrahimovic, però, ad oggi l'affare col Milan sembra ancora in stand-by. Presente in città due giorni fa, infatti, l'agente Raiola non avrebbe avuto contatti con i rossoneri che, ottenuto anche il placet di Elliot, attendono una risposta in tempi brevi. Stamane, infatti, riporta 'Sky Sport', sarebbe arrivata la conferma sulla data della decisione di Ibra, attesa entro il 15 dicembre.

Calciomercato, non solo Milan: le piste italiane per Ibra

Ibrahimovic, come già accennato, non è però soltanto nel mirino milanista. I suoi apprezzamenti per il Napoli, aggiunti agli ottimi rapporti con De Laurentiis e Ancelotti, hanno favorito molteplici indiscrezioni, nonostante non arrivino segnali concreti sull'eventuale trattativa. Discorso simile per il Bologna, che dal canto suo può far leva sull'amicizia con Mihajlovic. Ad oggi, comunque, la pista Milan sembra quella più accreditata per il futuro dello svedese.

