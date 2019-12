CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ERIKSEN MATIC / Un intreccio che metterebbe fuori causa Inter e Juventus: tra Manchester United e Tottenham potrebbe nascere una trattativa che lascerebbe a mani vuote le due società italiane.

Il nome forte è quello di Christian, trequartista danese in scadenza di contratto con gli 'Spurs': bianconeri e nerazzurri, oltre al, sono pronte ad approfittare della situazione e non escludono la possibilità di farsi avanti già nel mercato di gennaio, quando però i 'Red Devils' potrebbero mettere sul piatto una contropartita in grado di soddisfare Josèe far andare in porto l'affare.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus e Inter: Eriksen a gennaio, il Tottenham fissa il prezzo

Calciomercato Inter e Juventus, scambio Matic-Eriksen a gennaio

Il nome è quello di Nemanja Matic, altro calciatore accostato sia a Inter che a Juventus (ma anche al Milan): come riferisce 'theathletic.co.uk', lo United avrebbe proposto di inserire il serbo - anche lui in scadenza di contratto a fine stagione - per abbassare l'esborso economico per Eriksen. Un nome che troverebbe il gradimento di Mourinho che lo ha già allenato sia al Chelsea che al Manchester United e con il quale il 31enne ha sempre avuto un ruolo di primo piano (è il manager con il quale ha collezionato più presenze).

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Tottenham, Mourinho: "Abbiamo potenzialità enormi. Su Eriksen e il mercato..."

Calciomercato Juventus e Inter, via libera Eriksen: si può a gennaio