CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI SARRI ALLEGRI / Il passaggio di consegne da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri non ha portato per ora i vantaggi sperati dalla Juventus dal punto di vista del gioco, mentre i risultati continuano ad arrivare con costanza. Proprio dell'addio del tecnico livornese ha parlato ai microfoni di 'Tuttosport' Fabio Paratici: "Con lui è stato un periodo fantastico, cinque anni nel calcio sono un’eternità. E questo dimostra quanto sia stato bravo e quanti meriti abbia. I risultati che ha ottenuto sono stati fantastici.

Poi di comune accordo abbiamo deciso di separarci".

Juventus, Paratici e il passaggio a Sarri

Paratici ha proseguito su Sarri: "Negli anni precedenti ci aveva colpito con il Napoli e avevamo provato sulla nostra pelle quanto era bravo. Poi ha mostrato grande calcio anche in un ambiente difficile come il Chelsea e la Premier League. Non è facile da straniero in un altro calcio e lui è arrivato terzo in Premier League e ha vinto l’Europa League. Il mix di queste cose ci ha spinto a considerarlo l’allenatore ideale della Juve fin dall’inizio. È stata la nostra prima idea”.

