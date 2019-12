CALCIOMERCATO IBRAHIMOVIC COMMISSO / Ibra è pronto a tornare: l'attaccante svedese ha annunciato che da gennaio calcherà nuovamente i campi di Serie A, facendo partire la caccia alla società che ha strappato il suo sì. Tra queste c'è anche la Fiorentina che non ha perso occasione per 'ammiccare' all'eventuale approdo di Ibrahimovic al Franchi: la frase "in attesa di riaverti in Italia" accompagna una vecchia foto di Ibrahimovic con la maglia viola sulle spalle. Ovviamente i tifosi si sono scatenati e in tanti hanno immaginato un possibile approdo a Firenze dello svedese, ma il presidente Commisso, intervenuto a 'Radio 24', ci ha scherzato su, 'chiudendo' la trattativa.

"Non sto pensando a Ibrahimovic, ci sono già io che sono vecchio" la sua frase, chiusa con una risata e la precisazione: "Ovviamente sto scherzando".

Calciomercato Milan e Bologna, per Ibrahimovic l'attesa sta per finire

Ma l'attesa per il futuro di Ibrahimovic sta per terminare visto che gennaio si avvicina e lo svedese dovrà prendere una decisione: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora", le sue parole in un'intervista a 'GQ' che uscirà domani chiusa poi con un "ci vediamo presto in Italia" che fa sognare. Un profilo che potrebbe calzare a pennello per tutte le squadre interessate ed allora non resta che aspettare: Ibra sta per tornare...

