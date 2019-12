FIORENTINA COMMISSO MILAN / Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a 360° in un'intervista a 'Radio 24', affrontando diversi temi, dallo stadio alla possibilità di acquistare il Milan: "Finalmente abbiamo vinto in casa, hanno aspettato Natale per farmi una sorpresa. Metodo nuovo? Non lo so questo, non voglio mettermi nei panni degli altri: conosco me, la mia esperienza e so che tutte le decisioni prese sono andate bene, cominciando da quando sposato mia moglie e arrivando a quanto ho preso la Fiorentina. Sono venuto in Italia per investire e ho bisogno di aiuto per fare quello che voglio fare: qui voglio rifare quello che ho fatto in America".

Fiorentina, Commisso su stadio: "Incontro più sindaci che in tutta la mia vita"

CENTRO SPORTIVO - "Il campo di allenamento stiamo parlando, abbiamo trovato i terreni e stiamo preparando i progetti. Il sindaco ha fatto un grandissimo lavoro con la Giunta per darci l'ok per andare avanti e aspettiamo gli interventi finali che arriveranno nei prossimi mesi. Sono 5 ettari, sarà il più grande sportivo italiano: è un investimento di 70 milioni.

La cosa che mi rende orgoglioso, è che mettiamo la prima volta prima squadra, giovani e squadra femminile".

STADIO - "Devono essere pensati per proteggere i tifosi che vanno allo stadio. Non abbiamo ricevuto ancora la risposta formale e poi vedrem. Abbiamo cominciato col progetto di ristrutturazione del Franchi per i nostri tifosi. Guardiamo anche la zona Mercafir. Nessuno delle due è ottimale. Capisco la storia d'Italia, ma dobbiamo essere moderni, a Londra hanno buttato giù uno stadio. Io rispetto le leggi italiane e io sono venuto qui ad imparare, ma ho fatto più incontri con i sindaci qui in Italia che in tutta la mia vita".

Milan, Commisso e la trattativa con Mr Li: "Ha fatto una porcheria"

MILAN - "Sono stato vicinissimo, Mr Li non l'ho mai visto, ha fatto una porcheria per i suoi investitori e per lui. Sapeva che arrivavano i soldi, ma lasciamo stare perché ora sono a Firenze, sono contento qui, mia moglie mi ha convinto".

