CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO CHIESA MONTELLA / Da Chiesa a Montella: Rocco Commisso ha parlato a 'Radio 24' delle situazioni più bollenti in ottima mercato della sua Fiorentina.

In primo piano l'incontro con Enrico Chiesa per il futuro dell'attaccante viola: "Ho visto sia Federico che il papà e sembrano entrambi contenti, domenica giocherà? Ho parlato con lui, sta bene, cerca di recuperare per domenica speriamo ce la possa fare".

Da Chiesa a Montella, messo in dubbio dopo i recenti risultati della squadra toscana:"Ha la mia fiducia: le cose poi si vivono giorno dopo giorno. Fino ad oggi lo abbiamo detto più di una volta che ha la fiducia della società". Ultimo passaggio su Ibrahimovic: "Ci sono già io che sono vecchio. E' una battuta, sto scherzando"

