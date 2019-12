CALCIOMERCATO NAPOLI FUTURO ANCELOTTI DE LAURENTIIS / Il Napoli continua a non brillare. La vittoria tarda ad arrivare, il gioco latita e lo spogliatoio sembra tutt'altro che coeso. Una serie di fattori che stavano mettendo seriamente in discussione anche la posizione del tecnico Carlo Ancelotti, tanto da far ipotizzare anche una folta lista di eventuali sostituti. A rimettere le cose in chiaro ci ha pensato però Aurelio De Laurentiis che a 'Radio Kiss Kiss Napoli', attraverso la voce del giornalista Valter De Maggio ha rinnovato la fiducia all'ex milanista. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, De Laurentiis conferma Ancelotti

De Laurentiis ha quindi affermato con certezza: "Ancelotti rischia l’esonero? Non è mai venuta meno la mia fiducia in Carlo Ancelotti. La mia fiducia è totale ed incondizionata, come uomo e come allenatore. Decisioni per il futuro? Non ho deciso nulla, sarebbe un errore decidere in questo momento. Sarebbe sbagliato decidere ora, abbiamo una stagione in corsa. Esiste solo una strada, quella del modus operandi. Tutti noi dobbiamo ritrovare tranquillità, la squadra deve tornare a lavorare con serenità.

SOSTITUTI - " Mai chiamato nessuno, mai chiamato Gattuso e non ho mai sentito Spalletti. Non ho chiamato nessuno. Con Allegri ci sentiamo mica da oggi, ma dal 2013: abbiamo un bel rapporto cordiale. Io nel 2013 lo chiamai perchè volevo che diventasse l'allenatore del Napoli, era al Milan e mi disse 'presidente riaggiorniamoci, valuterò con attenzione'. Mi squillò il telefono, mi dava disponibilità ma sono un uomo d'onore ed ero andato a Londra stringendo la mano a Rafa Benitez. La mia parola vale più di un contratto, quindi dissi ad Allegri che non poteva esserci nulla".

Calciomercato Napoli, il metodo di lavoro di Ancelotti

De Laurentiis infine rinnova ancora la fiducia ad Ancelotti sottolineando però le problematiche sul metodo di lavoro: "Io ci tengo a ribadire che la mia fiducia in Carlo Ancelotti è totale, poi potremo avere dei problemi: forse sono nella metodologia di lavoro, però se li avessimo Carlo ha vinto tutto e ovunque. Evidentemente i top player che ha avuto si allenavano in modo personalizzato. Qui sembra un regime scolastico, e a questo punto dobbiamo dettare la regola della metodologia".

