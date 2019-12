CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / In attesa di Ibrahimovic. Secondo 'Sky Sport' il Milan non ha fatto ulteriori passi in avanti per il ritorno del campione svedese: i rossoneri sono fermi alla proposta contrattuale messa sul tavolo in via ufficiale nell'incontro col suo agente Mino Raiola e sono ancora in attesa, appunto, di una risposta del 38enne.

Corteggiato pure dall'amico Sinisain ottica trasloco a, secondo l'emittente Ibrahimovic scioglierà le riserve sul suo futuro entro la metà di dicembre.

Nel frattempo Ibra ha cominciato a far sognare i tifosi rossoneri con la sua intervista a 'GQ', molto probabilmente realizzata però un mesetto fa: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora", le sue svelate da 'corriere.it' nell'anticipazione dell'intervista oggi in edicola.

