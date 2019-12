CALCIOMERCATO JUVENTUS GENNAIO ERIKSEN POGBA / La Juventus prepara le mosse di calciomercato in vista della sessione di gennaio, una finestra in cui i bianconeri potrebbero operare dei movimenti piuttosto importanti in entrata e in uscita. I campioni d'Italia sono sempre attenti al miglioramento costante della rosa, anche in prospettiva, ma questa volta c'è di più. Acquisti di peso si renderanno necessari sia per rafforzare la propria candidatura in Champions League in primavera, sia per ribadire la superiorità in campo nazionale, di fronte a un avversario come l'Inter che si sta rivelando piuttosto ostico per la vittoria del campionato e che domenica ha operato il controsorpasso in vetta alla classifica. La coppia formata da Conte e Marotta ha tutte le intenzioni di consumare la vendetta degli ex, la Juve deve farsi trovare pronta e rispondere a tono. Facciamo il punto sulle prossime strategie di calciomercato della Juventus, con il punto sui principali obiettivi da Pogba ad Eriksen, fino a Chiesa, Tonali, Kulusevski, e sulle eventuali operazioni in uscita. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Juventus, Paratici a caccia del top: rotta su Eriksen e Pogba e sfida all'Inter

Juventus determinata a mettere a segno un colpo importante soprattutto in mezzo al campo. Le condizioni precarie di Khedira, dopo il nuovo infortunio, il rendimento fin qui non esaltante di Rabiot e lo status da pseudo separato in casa di Emre Can obbligano la dirigenza ad uno sforzo importante. Il ds Paratici culla il sogno del grande ritorno di Paul Pogba, ormai in rotta con il Manchester United. Il Real Madrid non sembra intenzionato a fare follie per Pogba, nonostante Zidane intenda puntare su di lui, fornendo così un discreto assist ai bianconeri. Operazione comunque non facile per i costi piuttosto elevati (120 milioni circa di cartellino, 16 di ingaggio per il giocatore) ma che rimane possibile nell'orizzonte Juve.

Un'altra pista potrebbe essere più conveniente dal punto di vista economico: Mourinho ha aperto infatti alla cessione di Eriksen a gennaio , il danese è determinato a lasciare ile può rappresentare un innesto di grandissima qualità. Su di lui c'è anche l'Inter, in un duello che dal campo si sposta al mercato anche per numerosi altri profili nel campionato italiano. L'interessamento congiunto di bianconeri e nerazzurri è cosa nota per quanto riguarda nomi come Federico, Sandroe Dejan. Tutte operazioni piuttosto difficili da mettere a segno a gennaio, per le resistenze delle rispettive squadre di appartenenza, ma non sono da escludere del tutto possibili sviluppi in senso contrario.

Calciomercato Juventus: Emre Can, Bernardeschi e gli altri con la valigia

Juventus che potrebbe effettuare anche operazioni non banali in uscita. Scontato da tempo l'addio di Mandzukic, che attende da tempo l'offerta giusta: potrebbe essere quella del Manchester United. Ma anche altri giocatori potrebbero salutare. Tra i probabili partenti, Emre Can, che continua a non convincere pienamente Sarri. In estate, può dire addio alla Juventus anche Federico Bernardeschi, che sta facendo riscontrare un rendimento decisamente inferiore alle attese. In difesa, finito ai margini delle rotazioni Demiral, nonostante i segnali incoraggianti dati nel precampionato. Il centrale turco è da diversi mesi nel mirino del Milan, ma occhio a un possibile scambio tra Demiral e un giocatore dell'Arsenal.

