CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN / Il Tottenham avrebbero aperto alla cessione di Eriksen a gennaio. Decisione presa perché il danese si sarebbe ormai deciso a dire addio non rinnovando il contratto in scadenza a giugno. Il patron Levy non vorrebbe perderlo a costo zero e così ecco la scelta di darlo via nel bel mezzo della stagione.

LEGGI ANCHE ->>>Tottenham, Mourinho: "Abbiamo potenzialità enormi. Su Eriksen e il mercato..."

Stando a 'Evening Standard' il club inglese sarebbe disposto a venderlo per la metà - 40 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro - di quanto chiesto ad agosto, vale a dire 80 milioni di sterline. Juventus e Inter sono molto interessate a Eriksen, anche se in ottica giugno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, assalto a Kulusevski: la 'mossa' di Marotta

Calciomercato Juventus, Paratici irrompe sul nuovo Ronaldo

Calciomercato Juve e Inter: le ultime di CM.IT sul futuro di Chiesa