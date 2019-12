CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI / L'Inter vuole accontentare Conte prendendo a gennaio un centrocampista. Il 'sogno' del tecnico è Arturo Vidal, ma al momento il Barcellona non intende privarsene se non a titolo definitivo e di fronte a una proposta da 15 milioni. Ecco spiegato il rialzarsi delle quotazioni di Rodrigo De Paul e soprattutto di Dejan Kulusevski, la rivelazione assoluta di questa prima parte di stagione.

Calciomercato Inter, incontro con l'agente di Kulusevski

Il talento svedese piace anche alla Juventus e a diversi club stranieri, in particolare inglesi, ma la società targata Suning sembra quelli più decisa a portarselo a casa. In tal senso va visto l'incontro che, stando al 'Corriere dello Sport', la dirigenza interista ha avuto col suo agente Stefano Sem di ritorno dalla trasferta di Champions in quel di Praga.

La 'mossa' di Marotta ha come intento quello di anticipare la folta concorrenza bloccando fin da subito il calciatore.

Calciomercato Inter, ostacolo Parma per Kulusevski: Politano all'Atalanta?

In vista di gennaio l'operazione resta complicata, specie perché il Parma non ha intenzione di lasciarlo andare via in anticipo rispetto alla naturale scadenza del prestito: "Resterà sicuramente fino al termine della stagione", ha ribadito in queste ore il club manager dei ducali Alessandro Lucarelli. Nell'eventuale affare con la 'Dea' potrebbe finire una contropartita tecnica: occhio Matteo Politano, che non sta trovando spazio con Conte.

