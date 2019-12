Calciomercato, altro che Milan: clamoroso ritorno per Ancelotti

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI - L'avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli potrebbe presto giungere al capolinea. La sconfitta interna contro il Bologna ha acuito la crisi in casa partenopea, con il tecnico di Reggiolo che ha deciso di portare la squadra in ritiro da oggi dopo il confronto con i giocatori. L'impressione è che il presidente De Laurentiis, salvo debacle clamorose come l'eventuale passaggio del turno in Champions League dove basta un pareggio in casa contro il Genk, possa andare avanti con lui fino a fine anno e poi eventualmente cambiare allenatore nel 2020.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, il Real insiste per Ruiz: le ultime

Calciomercato Napoli, dalla Francia: Ancelotti bis al Psg

Secondo quanto riportato dal sito francese 'footmercato.net' ci sarebbe stato un contatto tra Carlo Ancelotti e la dirigenza del Paris Saint-Germain. Un sondaggio in vista della prossima stagione, quando Tuchel potrebbe lasciare Parigi per trasferirsi al Bayern Monaco. Sei anni fa il tecnico emiliano lasciò il Psg dopo delle incomprensioni con il patron Al-Khelaifi che secondo i media transalpini sarebbero state superate. L'attuale allenatore del Napoli, sponsorizzato da alcuni senatori come Thiago Silva e Verratti, avrebbe aperto alla possibilità di tornare in Ligue 1.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, conferme su Mertens all'Inter