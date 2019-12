CALCIOMERCATO INTER MERTENS NAPOLI SCADENZA CONTRATTO 2020 PARAMETRO ZERO - L'Inter si gode la coppia del gol Lautaro Martinez-Romelu Lukaku, autore di una prima parte di stagione eccezionale. L'allenatore Antonio Conte gongola, ma per la prossima stagione si è parlato di nuovi innesti nel reparto, visto che difficilmente verrà riscattato Alexis Sanchez dal Manchester United e Matteo Politano dovrebbe fare le valige addirittura a gennaio, se dovesse arrivare un altro attaccante. Nelle scorse settimane si è parlato della possibilità di ingaggiare, a parametro zero vista la scadenza del contratto col Napoli fissata al 30 giugno prossimo, Dries Mertens.

Calciomercato, Inter-Mertens: conferme dal Belgio

Nell'attesa di dipanare la matassa relativa al prolungamento contrattuale, con relativo adeguamento dell'ingaggio, di Lautaro Martinez, di cui ha parlato anche l'amministratore delegato Beppe Marotta in Lega Calcio, arrivano nuove indiscrezioni sul possibile arrivo di Mertens. Il belga 'Nieuwsblad' conferma il forte apprezzamento di Conte per il connazionale di Lukaku e vorrebbe comporre la coppia della Nazionale di Roberto Martinez anche all'Inter. Il 33enne attaccante non rinnoverà il contratto col Napoli e ha espresso l'intenzione di restare in Serie A: il club di Suning potrebbe offrirgli la possibilità di firmare l'ultimo grande accordo della carriera e, nello stesso tempo, concorrere per vincere trofei nazionali e internazionali. Dal 1 febbraio 2020, il calciatore sarà libero di firmare per un altro club, in vista della stagione 2020/2021, e Marotta, insieme al direttore sportivo Piero Ausilio, è pronto ad andare all'assalto per anticipare la concorrenza e assicurarsi un calciatore di assoluto livello per rinforzare l'attacco.

