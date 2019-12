JUVENTUS POGBA REAL CALCIOMERCATO / Zinedine Zidane sempre sulla strada della Juventus per Paul Pogba. Il tecnico francese insiste per fregiarsi delle prestazioni del connazionale e portarlo al Real Madrid la prossima estate o addirittura nella finestra invernale del mercato. 'Zizou' è da tempo in pressing sul centrocampista campione del mondo, nei radar anche di Paratici e della 'Vecchia Signora' per un possibile ritorno a Torino. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, affare Pogba: il Real punta su Valverde

Il Real Madrid e la dirigenza merengue - scrive il quotidiano 'Marca' - non sarebbe però così convinti di un possibile assalto a Pogba e non solo per la valutazione del Manchester United (superiore ai 120 milioni di euro) e per il faraonico ingaggio del giocatore (16 milioni a stagione): l'arrivo a Madrid del 'Polpo' potrebbe togliere spazio a Federico Valverde, esploso in questa prima parte di stagione.

Il Real punta molto sul nazionale uruguaiano e per caratteristiche lo considererebbe simile a Pogba.

Calciomercato, l'assist del Real alla Juventus per Pogba

Diversa sarebbe invece l'opinione di Zidane, secondo cui Pogba e Velverde potrebbero tranquillamente convivere nel centrocampo dei 'Blancos'. Le perplessità sull'operazione Pogba e il rendimento finora da top nel ruolo di Valverde danno un bell'assist alla Juventus per il ritorno del francese a Torino, con l'ex numero dieci bianconero che a più riprese ha espresso la volontà di terminare il matrimonio con il Manchester United. Senza sottovalutare, ovviamente, i buoni uffici tra la società campione d'Italia e Mino Raiola, agente di Pogba.

