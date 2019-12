Napoli, Galliani rinnova la fiducia ad Ancelotti

NAPOLI GALLIANI ANCELOTTI / Sono giorni delicati per Carlo Ancelotti al Napoli. La rottura interna allo spogliatoio, quindi la classifica deficitaria in Serie A e l'ultimatum tra campionato e Champions League: 'Carletto' è al bivio, con la panchina che scotta ed una stagione da raddrizzare prima che sia compromessa.

Ma se Aurelio De Laurentiis comincia a guardarsi attorno pensando a possibili sostituti, c'è chi come Adriano Galliani non nutre alcun dubbio e continuerebbe ad affidarsi ad Ancelotti fino all'ultimo.

Intervistato dal 'Corriere dello Sport', l'ex Ad del Milan ora al Monza parla così dell'attuale tecnico azzurro: "Se c’è un tecnico capace di uscire vincitore dalle situazioni più complicate, questi è Ancelotti. Di lui ci si può fidare ciecamente, possiede tutti gli strumenti, dal dialogo al polso fermo". Vedremo se sarà d'accordo il presidente De Laurentiis, che intanto strizza l'occhio a Gennaro Gattuso, profilo che piace da tempo, mentre l'ipotesi Luciano Spalletti appare complicata per i costi ed il contratto in vigore con l'Inter.

