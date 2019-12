INTER INFORTUNI SENSI BARELLA GAGLIARDINI / Prima Sensi, poi Barella e ora pure Gagliardini. Non è certamente fortunata in questa fase l'Inter di Antonio Conte, che vola in vetta alla classifica ma deve fare i conti con l'infermeria piena.

Davanti i problemi di(tornerà nel 2020) e, ma è soprattutto il centrocampo il reparto che più di tutti è stato colpito dall'emergenza.

L'ultimo infortunio è stato quello di Gagliardini che dovrà saltare Roma, Barcellona e probabilmente Fiorentina. Un'altra tegola che si aggiunge all'operazione in artroscopia a cui si è sottoposto Barella, che si rivedrà a inizio 2020, ed allo stop ormai prolungato da praticamente due mesi di uno degli elementi che più si sono messi in evidenza in avvio di stagione, ovvero Stefano Sensi. Tuttavia, scrive il 'Corriere dello Sport', l'esito delle prime due giornate di controlli in Germania per l'ex Sassuolo è stato confortante, visto che non si renderà necessaria un'operazione per risolvere il problema che lo affligge. Anche per lui, però, si parla di ritorno solo dopo la sosta natalizia.