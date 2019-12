CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / L'Atalanta continua a stupire e sogna uno storico accesso agli ottavi di Champions League. I nerazzurri sono chiamati all'impresa in casa dello Shakhtar la prossima settimana, dopo essersi rilanciati in chiave europea con il pari contro il Manchester City e l'ultimo successo al cospetto della Dinamo Zagabria. Uno dei punti forti dello scacchiere di Gian Piero Gasperini è sicuramente Mario Psalic, mattatore sabato nel derby con il Brescia. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato, l'Atalanta riscatta Pasalic a 15 milioni

Il centrocampista croato è ad un passo dalla permanenza a Bergamo, con l'Atalanta che ha deciso di riscattare il giocatore per 15 milioni di euro dal Chelsea, squadra da cui per il momento è in prestito. Anche l'agente del classe '95 ha confermato - in esclusiva a Calciomercato.it - la volontà di Pasalic di restare all'Atalanta.

L'ex Milan ha firmato 4 reti per il momento in stagione tra campionato e Champions (dove è andato a segno con il City), collezionando anche 2 assist e segnalandosi sul piano del rendimento come uno dei migliori del ruolo in

Calciomercato, Inter e Napoli: idea Pasalic per la prossima estate

E il prezzo di Pasalic è destinato a lievitare se dovesse continuare su questi livelli anche per il resto della stagione, permettendo all'Atalanta di intascare un corposo assegno nell'eventualità in cui qualche big dovesse farsi sotto per il cartellino del 24enne croato. Soprattutto Napoli e Inter la prossima estate potrebbero aver bisogno di una pedina delle caratteristiche di Pasalic a metà campo. I partenopei ripartiranno probabilmente da una nuova guida tecnica, con la volontà della dirigenza di rinnovare la rosa e aprire un nuovo ciclo, dove la permanenza ad esempio di un alfiere come Allan in mediana resta incerta. Pasalic potrebbe fare al caso anche dell'Inter: un centrocampista polivalente, dai piedi buoni e con ottimi tempi d'inserimento, che andrebbe ad incastrarsi con le alchimie tattiche di Antonio Conte. Ma per il momento sono tutte ipotesi, visto la volontà dell'Atalanta di riscattare e gosersi le rpestazioni di Pasalic, puntando a riscrivere la storia del club tra campionato e Champions.

