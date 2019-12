CALCIOMERCATO INTER FLORENZI / La priorità per il calciomercato di gennaio, alla luce soprattutto degli ultimi infortuni, è il centrocampo, ma se ci saranno opportunità da cogliere gli uomini mercato nerazzurri non se le faranno sfuggire. Lo ha detto e ribadito più volte anche l'Ad Beppe Marotta, già al lavoro per completare e rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte, e tra le potenziali migliori occasioni della finestra invernale va inserito d'obbligo Alessandro Florenzi. Nonostante la ferma intenzione di convincere il tecnico Fonseca, il jolly della Roma non sta trovando spazio e per non perdere il treno per Euro 2020 dovrà necessariamente cambiare rotta o squadra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, da Florenzi a Vidal: il punto

L'Inter si è dimostrata sempre attenta sul fronte Florenzi, che per il momento non rappresenta una priorità ma chissà...

Il reparto di centrocampo è ridotto all'osso, gli acciacchi stanno condizionando Asamoah e non va dimenticato che Conte, in Nazionale, shcierò Florenzi anche da interno nel 3-5-2. Un jolly prezioso dunque, che risolverebbe più di un problema in rosa. Attenzione dunque. Anche se secondo 'Tuttosport' il nome che metterebbe d'accordo tutti a gennaio in casa Inter è quello di Dejan, la cui valutazione fatta dall'Atalanta (proprietaria del cartellino) in questa fase frena gli entusiasmi. Ecco perché andrebbe considerato in pole l'argentino Rodrigodell'Udinese, confidando magari anche in una risalita in classifica dei friulani da qui a gennaio. L'altro fronte caldo invece porta ad Arturo, il cui agente avrebbe incontrato il Barcellona per fare il punto della situazione. Il feeling tra il cileno e la coppia Conte-Marotta è stato ribadito anche pubblicamente, il nodo come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it è la posizione del Barça che al momento non apre al prestito . Importante sarà nel caso la posizione del giocatore, che in questi giorni ha aperto all'addio dichiarando la necessità di sentirsi importante.

