NAPOLI FABIAN RUIZ CALCIOMERCATO / Momento complicato per il Napoli, sia in campo che per le frizioni all'interno dello spogliatoio. La formazione di Ancelotti sta deludendo le attese soprattutto in campionato, mentre in Champions League manca un solo punto da certificare nell'ultima gara con il Genk per staccare il pass per gli ottavi di finale. Situazione complessa anche sul fronte rinnovi, dove i più scottanti riguardano Callejon e Mertens in scadenza a giugno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Napoli, rinnovo e clausola per Fabian Ruiz

Chi invece dovrebbe firmare il nuovo accordo è Fabian Ruiz, con il patron De Laurentiis intenzionato a blindare il proprio gioiello con una nuova clausola rescissoria. Il talento della nazionale spagnola sta vivendo un periodo poco brillante sul piano delle prestazioni, ma viene sempre considerato un patrimonio del Napoli che vuole respingere gli assalti delle big d'Europa.

L'ex Real Betis è attualmente in scadenza nel 2023 con la formazione partenopea, con un ingaggio da 1,5 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, pericolo Real per Fabian Ruiz: offerta da 70 milioni

Barcellona e Real Madrid però continuano a monitorare costantemente le prestazioni di Fabian Ruiz, pronte all'assalto nell'eventualità in cui dovesse nascere qualche crepa con il Napoli. Stando a 'La Gazzetta dello Sport' è soprattutto il Real ad insistere per il giocatore: i 'Blancos' di Florentino Perez sarebbero disposti a sborsare 70 milioni di euro per il cartellino di Fabian. Cifra che ingolosirebbe De Laurentiis e che frutterebbe 40 milioni di plusvalenza al sodalizio azzurro. La volontà delle parti, però, resta quella di trovare un accordo per il prolungamento e sulla clausola rescissoria.

