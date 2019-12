Calciomercato Milan, blitz di Raiola a Milano: ma Ibrahimovic (per ora) non c'entra

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC RAIOLA ATALANTA / Il countdown verso la scelta di Zlatan Ibrahimovic è ormai arrivato agli sgoccioli. Lo svedese ha preannunciato il suo ritorno in Italia e ormai ogni momento è buono per la sua decisione ufficiale, che era attesa entro il 10 di questo mese.

Per questo motivo anche il viaggio del super agente Minoa Milano diventa una notizia che agita ulteriormente i mercati, con ilin testa e che sta spingendo più di tutti gli altri, ma senza dimenticare ilche per il 'Corriere dello Sport' non ha perso le speranze. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Tuttavia il blitz di Raiola, almeno in questa fase iniziale, non riguarderebbe Ibrahimovic, per il quale comunque ci si può aspettare una svolta improvvisa. Secondo il quotidiano infatti in agenda c'è un incontro con l'Atalanta per Pablo Rosario, centrocampista classe '97 di proprietà del Psv Eindhoven. Seguito in passato anche da Napoli e Lazio, ora è un profilo che interessa ai nerazzurri.

