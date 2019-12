CALCIOMERCATO MONZA GALLIANI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti alla guida del Monza in Serie A. Più che un sogno, è l'obiettivo che Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si sono messi in testa e che faranno di tutto per raggiungere nel più breve tempo possibile. Dopo i trionfi al Milan, l'Ad del nuovo Monza racconta al 'Corriere dello Sport' il ritorno a casa, con l'intenzione di portarlo subito tra i grandi: "Per me il Monza è una categoria dello spirito, è un'emozione, è casa.

Calciomercato Monza, Galliani e la chiamata ad Ancelotti

La rincorsa però è ancora lunga, visto che il club è stato rilevato in Serie C. "Ma tra un anno e mezzo, quando saremo in serie A, io chiamerò Ancelotti - annuncia allora Galliani che sulle intenzioni del progetto Berlusconi è chiaro -. Se si vuole affrontare il Cammino di Santiago la prima cosa da fare è partire, noi siamo partiti e vogliamo arrivare il più in fretta possibile al traguardo. Nella vita bisogna porsi sempre degli obiettivi, a volte si raggiungono, altre no. Berlusconi è un decisionista e un visionario nel senso più positivio del termine, e si è messo in testa di tornare in serie A, quando vuole ottenere un risultato lo ottiene".

