CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI RONALDO MIHAJLOVIC / La Juventus fa gruppo attorno a Cristiano Ronaldo e va in difesa di un fuoriclasse patrimonio per il presente ed il futuro bianconero. Dopo le parole forti di capitan Giorgio Chiellini e gli altri, è il Ds juventino Fabio Paratici a tornare sul caso Pallone d'Oro schierandosi col portoghese: "Per me lo meritava davvero. È il migliore e lo dimostra costantemente - ha esordito Paratici in un'intervista concessa a 'Tuttosport' -. Quello del 2018 rubato dal Real? Diciamo che si sa che certi club sono più pesanti a livello internazionale, come dire… Però sinceramente non so come si può condizionare un premio del genere.

Di una cosa sono sicuro, se per me Ronaldo lo meritava quest'anno, figuriamoci l'anno scorso, quando ha segnato 15 gol in Champions, molti dei quali nella fase a eliminazione diretta". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, Mendes fuga i dubbi sul futuro di Ronaldo

Calciomercato Juventus, Paratici: annuncio su Ronaldo e retroscena Mihajlovic

La conversazione poi si sposta sul calciomercato e, inevitabilmente, la domanda è sul futuro di Cristiano Ronaldo, da più parti segnalato in bilico nelle ultime settimane. "Se resta alla Juventus? Certamente. Il problema al ginocchio incide molto. Per noi resta senza dubbio un valore aggiunto, ha migliorato tutti nel club - replica Paratici che poi si sbottona rivelando anche un retroscena su Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna -. Sono amico di Sinisa, molto amico. E vi confesso che è stato molto, ma molto vicino a essere l'allenatore della Juventus, anche se non vi rivelerò quando esattamente".

Infine una considerazione su Matthijs de Ligt, l'acquisto più costo della scorsa estate: "È un mostro, un mo-stro! È il miglior investimento su un giovane che abbiamo mai fatto. Segnerà un'epoca, sarà il più forte difensore dei prossimi dieci anni".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli e Juventus, ESCLUSIVO Berard: "Allan, Ronaldo e Dybala, ecco la strategia del PSG"

Juventus, ESCLUSIVO Beccantini: "Ronaldo è un problema. Pallone d'Oro? Ecco chi avrei votato"