CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO / Felice per la vittoria della Fiorentina contro il Cittadella, il patron Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni di mercato: "Nessuna decisione è stata presa, datemi tempo e vediamo. Perché non mi fate questa domanda a gennaio? - le sue parole a 'Rai Sport' - Obiettivo Europa? Ci deve essere qualche obiettivo. Basta che mi diano tempo, me lo hanno dato finora. Con le infrastrutture abbiamo fatto un grandissimo investimento, ora sto guardando la squadra e a gennaio forse ci sarà qualche novità".

Il presidente ha proseguito la sua disamina: "E' la mia prima vittoria qui al Franchi. Tutti hanno capito che bisogna fare meglio, hanno fatto una bellissima partita i ragazzi. Se mi date il tempo si possono fare belle cose a Firenze - spiega Commisso - Dal primo giorno ho detto che sono venuto qui per imparare, speriamo che ci lascino fare lo stadio subito, nello spazio di quattro anni. E' importantissimo per il calcio italiano che le nostre infrastrutture siano costruite al più presto. Non dobbiamo essere lontani dalla Premier League. Serve tempo per cambiare atteggiamento qui in Italia".