FIORENTINA CITTADELLA COPPA ITALIA / La Fiorentina rialza la testa. Periodo complicatissimo per i viola, che dopo un inizio convincente soprattutto a livello di gioco ha perso qualche certezza. I gigliati non vincono da quattro partite, con una serie aperta di ben tre sconfitte. In più la questione Chiesa, che di certo non ha contribuito a rasserenare l'ambiente. Stasera i gigliati cercavano il riscatto nel match valevole per il quarto turno eliminario della Tim Cup - Coppa Italia.

Missione compiuta per la, che regola 2-0 ildi Roberto, che sta disputando un buon campionato in

Protagonista assoluto Marco Benassi, che torna al gol per scacciare i fantasmi di una stagione che lo fino ad ora lo ha visto costantemente relegato in panchina. Il centrocampista ha messo a segno una doppietta, al 21' e al 53', nonostante i 70 minuti in inferiorità numerica. Al 27', infatti, è stato espulso Lorenzo Venuti per un fallo una chiara occasione da rete. Montella respira e centra la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia: la prossima avversaria sarà l'Atalanta, per cui si attende l'ufficializzazione di data e orario.