FIORENTINA DALBERT INFORTUNIO CITTADELLA COPPA ITALIA / Piove sul bagnato per la Fiorentina. La squadra di Montella sta vivendo un momento difficilissimo, con una striscia di 4 partite senza vittoria e soprattutto 3 ko di fila. Il tecnico campano è sulla graticola, anche considerando la grana Chiesa tra incognita futura e problemi fisici.

L'occasione giusta per rialzarsi poteva arrivare stasera incontro il, squadra di

I viola avanti 2-0 sugli uomini di Venturato, ma la Fiorentina è in apprensione per le condizioni di Dalbert. L'estero brasiliano arrivato in estate dall'Inter è uscito al minuto 81 per un problema al ginocchio sinistro. Il classe '93 è uscito dal campo dolorante dopo aver chiesto il cambio. Nonostante il passaggio del turno e l'approdo agli ottavi di Coppa Italia Montella è in apprensione per liinfortunio di Dalbert. Al suo posto Terzic.