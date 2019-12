CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ ROMA MONCHI / Lautaro Martinez è la nuova stella del calcio europeo. L'argentino si è preso definitivamente la scena, diventando l'obiettivo primario di alcuni top club come il Barcellona. La clausola rescissoria mette a rischio il suo futuro all'Inter, che intanto se lo coccola grazie alla super coppia con Lukaku. Il calcio, e soprattutto il calciomercato, è fatto di retroscena e sliding door, di attimi e scelte che cambiano l'intero corso della storia.

Calciomercato Inter, Lautaro in nerazzurro grazie a... Monchi

Come è stata quella di Monchi. Come svela 'Teleradiostereo', infatti, il 'Toro' a quest'ora avrebbe potuto vestire la maglia della Roma, quella che invece proverà a battere venerdì sera a 'San Siro' nel big match della 15esima giornata. Due anni fa un intermediario di mercato lo aveva proposto proprio al dirigente spagnolo, all'epoca ds dei giallorossi.

Lautaroveniva da una stagione straordinaria ale il suo cartellino costava 14 milioni di euro.

Monchi, però, ha ringraziato e rifiutato l'offerta: col senno di poi, una scelta non felicissima da parte del direttore sportivo tornato poi al Siviglia dopo la parentesi terribile a Trigoria. Poi l'intervento di Diego Milito, che invece ha consigliato lo stesso Lautaro a Zanetti, che ha spedito Ausilio per chiudere l'acquisto di quello che è l'attuale numero 10 e stella della squadra di Conte che è in vetta davanti alla Juventus.

