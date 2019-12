JUVENTUS PALLONE D'ORO VAN DIJK CRISTIANO RONALDO / Non si placano le polemiche dopo l'assegnazione del Pallone d'Oro a Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, arrivato soltanto terzo, ha disertato la premiazione preferendo il Gran Galà del Calcio, dove è stato premiato come miglior giocatore dello scorso campionato. La sua assenza alla prestigiosa cerimonia internazionale, però, ha suscitato non poche reazioni. Tra le più forti quella del difensore del Liverpool van Dijk che, arrivato secondo, a margine dell'evento ha parlato in maniera sarcastica del fuoriclasse della Juventus: "Perché, era candidato alla vittoria?". Clicca qui per restare aggiornato.

Juventus, van Dijk placa l'ira: elogio a Cristiano Ronaldo

Così, dopo aver scatenato l'ira di tifosi e familiari di Cristiano Ronaldo, il difensore, al centro di svariate voci di calciomercato, ha placato gli animi con un lungo post sul suo profilo Twitter: "E' stato un grande privilegio essere presente alla serata di premiazione per il Pallone d'Oro 2019. Mi voglio congratulare con Messi per la vittoria di questo sesto storico riconoscimento. Ho detto anche ieri sera che è importante sedere alle spalle e ammirare la grandezza che si trova davanti a te. Congratulazioni per un altro anno incredibile. Personalmente è stato un onore essere nominato tra i candidati e sono estremamente orgoglioso di essere arrivato secondo in compagnia di due dei giocatori più forti di tutti i tempi come Messi e Ronaldo.

Abbiamo potuto disputare alcune buone battaglie questa stagione e spero di viverne molte altre in futuro".

Juventus, migliore in Serie A: l'annuncio di Ronaldo

Conciso, ieri, è stato il messaggio di Ronaldo dopo la premiazione al Gran Galà del Calcio: "E' un orgoglio ricevere questo premio, grazie ai miei compagni della Juventus, a quelli che hanno votato per me. La Serie A è un campionato difficile, ma io sono molto contento, grazie a tutti". Tuttavia, come già accennato, il mancato riconoscimento del Pallone d'Oro ha scatenato svariate polemiche, come si evince dalle parole polemiche di capitan Chiellini: "L'anno scorso è stato un segnale del Real Madrid, che non voleva che vincesse Cristiano Ronaldo perché non era più un suo giocatore. Quest'anno hanno fatto tutti una grande stagione, è come scegliere tra Federer e Nadal. Diventa difficile scegliere, ma siamo fortunati noi perché ce l'abbiamo uno di questi".

Juventus, cercasi il 'vero' Ronaldo: quante critiche!

Il recente momento altalenante di Ronaldo non gli ha risparmiato aspre critiche, nonstante alcuni gol decisivi che hanno regalato punti alla sua Juventus. Tra tifosi e addetti ai lavori, quindi, in tanti chiedono al portoghese un netto miglioramento per portare a Torino un altro scudetto, l'agognata Champions League e, magari, un nuovo Pallone d'Oro dopo l'ultimo targato Nedved.

