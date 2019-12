CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN FIORENTINA EMRE CAN / Ai margini del progetto Juventus, EmreCan è certamente uno dei calciatori con la valigia in mano. Il centrocampista, fuori dalla lista ChampionsLeague, ha giocato sei partite in campionato e solo due da titolare. Il tedesco qualche settimana fa non ha nascosto il suo malumore per la situazione attuale. Un malumore che potrebbe trasformarsi in un addio alla squadra di Sarri.

L'infortunio di Khedira dovrebbe dargli certamente più spazio ma a gennaio potrebbe comunque andare via per giocare con maggiore continuità in vista degli Europei. Su di lui c'è l'interesse di Psg e Barcellona ma non è esclusa la possibilità di vedere il calciatore ancora in Serie A.

Emre Can è un'idea per il centrocampo del Milan ma non solo.

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', al calciatore starebbe pensando anche ladi Vincenzo

Calciomercato Fiorentina, non solo Emre Can

Non c'è solo Emre Can nel mirino della Fiorentina. Il centrocampista tedesco è un'idea dei Viola, che seguono anche altri profili. Il club toscano starebbe pensando, infatti, anche a Fofana dell'Udinese e Franck Kessie. L'ivoriano del Milan, dopo l'esclusione contro la Juventus e la panchina con il Napoli, è tornato titolare nel match di Parma non giocando però una buona partita e i rossoneri continuano a pensare di cederlo nella prossima sessione di mercato.

Kessie non è l'unico rossonero che interessa alla Fiorentina. Montella starebbe, infatti, pensando anche a Rodriguez e Borini. Un altro nome in orbita viola è Bonaventura ma sembra impossibile che il Milan decida di privarsene a gennaio, soprattutto dopo le ultime prestazioni.

