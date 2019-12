CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE HYSAJ VERETOUT / Seguito da tempo dalla Roma, Elseid Hysaj fatica a trovare spazio nelle gerarchie del Napoli. Così, il suo agente Mario Giuffredi ha lanciato un avvertimento alla società: "Non abbiamo deciso niente, siamo nelle mani del Napoli. Se poi le scelte di Ancelotti sono quelle di mettere Di Lorenzo a sinistra e Maksimovic a destra, non ha più senso che Hysaj resti. Se non serve è giusto che venga ceduto - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli - Ma si accettano le scelte dell'allenatore e si va avanti. Nel Napoli non ci vuole tanto per fare andare bene le cose, ci sono ottimi giocatori ed allenatore intelligente, serve buon senso da parte di tutti".

Giuffredi ha poi svelato un retroscena su Veretout: "Penso che sarebbe stato utile al Napoli per le sue qualità, per il suo talento, per le sue caratteristiche. Il Napoli è stata la prima squadra a cercarlo, poi le varie dinamiche del mercato hanno cambiato le strategie. Se il Napoli avesse venduto Allan, sicuramente avrebbe acquistato Veretout. Lui aveva avuto un contatto personalmente con Giuntoli, è venuto a vedere la città, i presupposti per il suo trasferimento c’erano tutti".

