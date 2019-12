CALCIOMERCATO FIORENTINA ESONERO MONTELLA ANTOGNONI / Finito nuovamente sulla graticola dopo i recenti risultati negativi della sua Fiorentina, Vincenzo Montella è stato confermato sulla panchina viola. Giancarlo Antognoni, club manager toscano, ha parlato prima della gara di Coppa Italia contro il Cittadella: "Montella confermato? C'è un ambiente positivo a prescindere dai risultati. La prprioetà è esente dalle piccole critiche che sorgono. Il presidente giustamente ha dato fiducia all'allenatore come tutti noi - le sue parole ai microfoni della 'Rai' - Proseguiamo tranquillamente con Vincenzo sperando in futuro di ottenere qualche risultato positivo. Adesso abbiamo una classifica un po' avara, per l'Europa League il discorso è un po' complicato, siamo in ritardo sulla tabella di marcia ma pian piano riprenderemo il nostro cammino".

Antognoni, infine, ha analizzato anche il periodo negativo della Fiorentina: "Abbiamo la possibilità di poter uscire dalla crisi, siamo in un periodo negativo. Stasera abbiamo l'opportunità di passare questo turno, c'è fiducia e volontà di proseguire in Coppa Italia, che a questo punto è un obiettivo primario. In campionato tre sconfitte di fila non sono facili da digerire. Assenze? Con grinta e determinazione si ottengono i risultati a prescindere dai valori in campo. In questo momento siamo in debito a livello mentale, speriamo di riprenderci. Abbiamo un trittico molto difficile ma ce la giochiamo con tutte le squadre".

