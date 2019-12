COPPA ITALIA GENOA ASCOLI TORINO / Ottavi di Coppa Italia con sofferenza per il Genoa di Thiago Motta. I rossoblu superano 3-2 l'Ascoli di Paolo Zanetti trascinati da una doppietta di Pinamonti. Il giovane attaccante sblocca il match in avvio, ma ad inizio ripresa i padroni di casa vanno addirittura in svantaggio con il gol di Beretta e l'autorete di Criscito.

Proprio il capitano rossoblu e Pinamonti firmano però il controsorpasso decisivo che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia alla squadra di Thiago Motta. Il prossimo avversario sarà ildi Walter

GENOA-ASCOLI 3-2: 14', 79' Pinamonti (G), 48' Beretta (A), 68' aut. Criscito (A), 72' Criscito (G)

