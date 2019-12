LAZIO INZAGHI JUVENTUS / Big match ad altissima quota quello tra Lazio e Juventus in programma sabato sera alle ore 20.45. Intervenuto a margine dell'inaugurazione del nuovo store ufficiale del club biancoceleste nel centro di Roma, Simone Inzaghi ha presentato la sfida contro la squadra di Maurizio Sarri: "Sfida scudetto? No, anche se il distacco in classifica si è accorciato. Dobbiamo guardare a noi, rimanere umili e con i piedi per terra. Però dobbiamo porci degli obiettivi e guardare avanti: noi siamo in un buonissimo momento, abbiamo fatto una striscia importante e non vogliamo fermarci.

Dovremo fare una partita importante, compatti con la consapevolezza che siamo un'ottima squadra che sta facendo grandi cose".

L'allenatore biancoceleste indica la via ai suoi: "Mi auguro che la squadra affronti la sfida con la Juventus con lo stesso spirito combattente delle ultime partite. Con quello spirito possono fare grandi risultati". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!