CALCIOMERCATO INTER MOURINHO BRUNO FERNANDES / E' caccia al centrocampista in casa Inter. I nerazzurri sono chiamati a gennaio a rinforzare una rosa troppo corta per puntare al titolo. I maggiori problemi sono certamente in mediana dove Antonio Conte deve fare i conti con le defezioni di Sensi, che rischia di dover prolungare la sua permanenza fuori, di Gagliardini e Barella. Beppe Marotta si sta dunque guardando intorno alla ricerca di nuovi centrocampisti.

Sono tanti i profili finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra e tra questi c'è anche Bruno Fernandes. Il centrocampista è stato accostato all'Inter anche la scorsa estate e a gennaio, Marotta potrebbe tornare alla carica a gennaio. Ci vogliono parecchi soldi per strapparlo allo Sporting ma dall'Inghilterra arriva una buona notizia. Il Tottenham, attraverso le parole di Mourinho, si tira fuori dalla corsa a Bruno Fernandes: "Bruno è un giocatore di livello e valore che non fa per noi", parole chiare, riporta da 'SkySports', che sembrano non lasciare dubbi.

Un vero e proprio assist per l'Inter.

Calciomercato Inter, caccia al centrocampista

L'Inter - come detto si sta guardando attorno - alla ricerca di un nuovo centrocampista. Una pista importante porte ovviamente in Spagna, più precisamente a Barcellona, dove i nerazzurri sono in attesa di novità su Arturo Vidal e Rakitic. I due calciatori non sono proprio dei punti fermi della squadra di Valverde e una loro partenza a gennaio si sta facendo sempre più probabile. Bisognerà ovviamente fare i conti con la concorrenza di diverse squadre, anche italiane. La Juventus, ad esempio, rimane vigile e pronta a mettere a segno un nuovo colpo per la mediana che perde Khedira.

