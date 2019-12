CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO ANCELOTTI / Carlo Ancelotti, per ora, non può essere ancora definito a rischio, ma i prossimi due risultati del Napoli contro Udinese e Genk saranno decisivi per il suo futuro sulla panchina azzurra.

Mentre l'allenatore, come abbiamo descritto ieri su Calciomercato.it , prepara il ritiro e nuove soluzioni tattiche dopo il confronto con la squadra, il club partenopeo comincia a cautelarsi in cerca di un suo possibile sostituto.

Dopo i primi approcci risalenti a qualche settimana fa, nelle ultime ore c'é stato un nuovo contatto tra la dirigenza e GennaroGattuso. L'ex Milan, che ha avuto offerte anche dall'estero, ha sul tavolo anche la proposta della Fiorentina, in questo momento la piú concreta. Il rendimento dei due club deciderà quale delle due panchine attende Ringhio, che, nel frattempo, riflette.