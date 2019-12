Torino, infortunio Belotti: il comunicato UFFICIALE

TORINO FIORENTINA BELOTTI INFORTUNIO / Non arrivano buone notizie per il Torino di Mazzarri. I Granata devono fare i conti con le condizioni di Andre Belotti, che preoccupano non poco.

Il calciatore contro il Genoa è stato costretto ad andare in tribuna e adesso la situazione sembra addirittura peggiorata: il calciatore - come si legge sul sito ufficiale del Torino - è stato sottoposto a un ulteriore controllo strumentale che ha evidenziato un danno ad alcune fibre muscolari non visibile nelle precedenti indagini a causa del vasto ematoma. Il capitano proseguirà nel percorso terapeutico stabilito".

Difficile a questo punto immaginare una sua presenza contro la Fiorentina.